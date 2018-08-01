العثور على كنز من 3000 حلية ذهبية (فيديو)

اكتشف علماء الآثار كنوزا قديمة مدهشة من عصر ساكا كانت مخبأة في مقبرة "إليكي سزي" في جبال تارباغاتاي شرقي كازاخستان.

وبلغ عدد قطع الحلي الذهبية المكتشفة حوالي 3 آلاف، من بينها أقراط على شكل أجراس وصحون وأزرار ملابس وسلاسل وقلائد مرصعة بأحجار كريمة.

إقرأ المزيد

كما تمكن العلماء من العثور على قطع ذهبية ثمينة كانت تستخدم في تزيين الخيول. وتعود جميع القطع الأثرية، بحسب الخبراء، إلى عصر حضارة ساكا (التي انتشرت في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى) من القرنين السابع والثامن قبل الميلاد.

وقال عالم الآثار، زينولا ساماشيف: "عثرنا في عملية التنقيب على عدد كبير من القطع الذهبية وملابس نسائية ورجالية تعود على الأغلب لشخصين من عائلة ملكية أو لشخصين ينتميان لنخبة المجتمع في ذلك الوقت".

وأكثر ما أدهش العلماء، الدقة الشديدة في تفاصيل صياغة المجوهرات الذهبية. وهذا ما يدل برأيهم على أن حضارة السهوب خلال حقبة ساكا وصلت إلى قمة تطورها في ذلك الوقت.

المصدر: لايف. رو