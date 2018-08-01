اكتشاف أقدم مكتبة عامة في ألمانيا!

اكتشف علماء الآثار من المتحف الروماني-الألماني بقايا أقدم مكتبة عامة معروفة في ألمانيا وسط مدينة كولونيا.

وعثر فريق البحث على مجموعة من الجدران في العام الماضي، خلال أعمال التنقيب في كنيسة بروتستانتية. ومع استمرار العمل، صعقوا للعثور على علامات مميزة لمكتبة قديمة.

وبعد اكتشاف الجدران، لاحظ العلماء وجود تجاويف بقياس 31-19 بوصة (80-50 سم).

Roman-Germanic Museum of Cologne

ويمكن أن يكون الهيكل الضخم قد احتفظ بما يصل إلى 20 ألفا من لفائف المخطوطات، عندما كان قيد الاستخدام خلال القرن الثاني، وفقا لصحيفة غارديان.

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ويعود تاريخ المبنى إلى منتصف القرن الثاني، ما يجعله أقدم مكتبة معروفة في البلاد وربما في المنطقة بأكملها. ويخطط المتحف للحفاظ على الهيكل وترك 3 من المنافذ قابلة للعرض للجمهور.

وقال ديرك شميتز، من المتحف الروماني-الألماني في كولونيا، الذي وصف الهيكل بأنه "اكتشاف مذهل"، إن "هذه العلامات تدل على وجود مكتبة قديمة. كما أن اللفائف خاصة جدا بالمكتبات، ويمكن رؤية ما يشبهها في مكتبة Ephesus".

وبنيت مكتبة Ephesus، المعروفة باسم مكتبة سيلسوس، عام 117 ميلادي ويقدر أن لديها القدرة على الاحتفاظ بأكثر من 12 ألف مخطوطة.

يذكر أن كولونيا تأسست عام 50 م، وأصبحت مركزا تجاريا رئيسيا. ويقول الخبراء إن موقع المكتبة المركزي وحجمها الكبير يوحيان بأنها صُممت خصيصا لعامة الشعب، وفقا لصحيفة غارديان.

المصدر: ديلي ميل