ما هو يوم تجاوز موارد الأرض ولماذا يحل مبكرا هذا العام؟

يصادف يوم تجاوز موارد الأرض التاريخ الذي تستخدم فيه الإنسانية موارد طبيعية أكثر مما يمكن لكوكبنا تجديده في ذلك العام بأكمله.

وكلما ازداد استخدام البشر للموارد الطبيعية للأرض، أصبح موعد إحياء هذا اليوم أقرب من العام السابق، حيث كان يوم تجاوز الأرض في العام 2017، بتاريخ 2 أغسطس، ووصل هذا العام في 1 أغسطس.

overshootday.org

وهذا يعني أننا نستخدم حاليا موارد الطبيعة بمعدل 1.7 مرة أسرع من الأنظمة البيئية على كوكب الأرض التي يمكن تجديدها خلال سنة، وهذا نتيجة لمعدلات استهلاكنا وتزايد عدد السكان.

ومنذ اليوم الذي بدأ فيه إحياء هذا الحدث في عام 1986، فإن موعد هذا العام يعد الأقرب، نظرا لأننا نستهلك كل الموارد التي في وسع الطبيعة تجديدها في غضون عام كامل بشكل أسرع.

Today, 1 August, is this year's #EarthOvershootDay, the day we use up one year of Earth's resources. Every year this day occurs sooner. It is critical to reverse this trend and #MoveTheDate to create a more sustainable future. pic.twitter.com/j0D5BROTFq — PEMSEA (@PEMSEA) August 1, 2018

ويتم حساب "يوم تجاوز موارد الأرض" من قبل "Global Footprint Network"، وهي منظمة أبحاث دولية تراقب استخدام البشرية للموارد الطبيعية بالإضافة إلى الضرر البيئي الذي ينجم عن ذلك.

وقال ماتيس واكرناجيل، رئيس المنظمة: "الحرائق تشتعل في غرب الولايات المتحدة، وعلى الجانب الآخر من العالم، اضطر سكان كيب تاون إلى خفض استهلاك المياه إلى النصف منذ عام 2015، وهذه عواقب خرق الميزان البيئي لكوكبنا الوحيد".

وأضاف قائلا: "نستخدم موارد الأرض المستقبلية في العمل الحاضر ونضع أنفسنا في الديون البيئية".

وتدير المنظمة أيضا حملة "#MoveTheDate"، التي تبحث عن حلول من خلال أربعة مجالات رئيسية وهي الغذاء والمدن والسكان والطاقة.

ويمكن احتساب يوم تجاوز موارد الأرض الخاص بكل شخص من خلال آلة حاسبة على الإنترنت online footprint calculator.

المصدر: إنديبندنت