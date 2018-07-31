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لماذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟

العلوم والتكنولوجيا

لماذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟
pexels-Kat Jayne
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اكتشف علماء الأحياء الصينيون أن لدى ملكة النحل ذاكرة خاصة وقدرة على إدراك واستيعاب المعلومات الجديدة.

ونشرت صحيفة "China Daily" أن العلماء أرجعوا السبب في تفوق الملكة على بقية النحل إلى طبيعة الغذاء الذي يقدم لها منذ ولادتها.

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وقال الباحث، كينغ تانغ، من حديقة شيشوانغباننا للغابات الاستوائية (جنوب غرب الصين)، إن "ملكات النحل يمتلكن ذاكرة قوية منذ اليوم الخامس لولادتهن، تعادل ذاكرة النحلات العاملات اللواتي يبلغن من العمر 20 إلى 25 يوما، والسبب يعود إلى التغذية الخاصة والرعاية التي يحظين بها من عمر اليرقات".

وتحافظ ملكات النحل على قدراتهن المعرفية المتميزة طوال حياتهن، بحسب الباحثين، على عكس نظيراتهن من النحلات العاملات.

وقد أظهر تحليل الحمض النووي التميز بين النحلات العاملات والنحلات الملكات وكل ذلك بفضل غذاء ملكات النحل الذي يمدهن بأفضل المواد المفيدة لعمل الذاكرة، ويقوي قدراتهن الاستيعابية.

المصدر: تاس

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