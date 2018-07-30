اكتشاف نادر مخفي تحت إدنبره عمره 250 عاما

اكتشف علماء الآثار شبكة من أنابيب المياه الخشبية النادرة تحت الأرض في اسكتلندا، يعود تاريخها إلى أكثر من 250 عاما.

وتشكل الأنابيب الـ15 جزءا من قناة مدمرة بنيت عام 1756، لتوفير مياه الشرب لسكان مدينة إدنبره الأكثر ثراء. وقال العلماء إن هذا الاكتشاف يوفر نظرة ثاقبة على أول إمدادات المياه المخصصة في العاصمة الاسكتلندية.

واستخدمت الأنابيب الخشبية لعقود لنقل مياه الشرب والصرف الصحي في اسكتلندا، ولكنها استُبدلت بتركيبات حديدية بسبب تعفنها. واكتُشفت الأنابيب أثناء بناء نظام تدفئة جديد تحت الأرض في جامعة إدنبره.

وقالت ليندسي دنبار، مديرة مشروع العمل الميداني لمجموعة الآثار AOC، التي أجرت عمليات الحفر، إن "العثور على الأنابيب في الموقع أمر نادر جد، كما أن الكشف عن أنابيب المياه هذه المحفوظة في الموقع تحت الحصى، كان مذهلا".

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ويتم ربط أنابيب القرن الثامن عشر بمعدات معدنية وتركيبات الرصاص، حيث قالت السيدة دنبار إنها "نموذجية للغاية" بالنسبة للأنابيب الخشبية المستخدمة في جميع أنحاء بريطانيا في ذاك الوقت.

وصُنعت هذه الأنابيب من جذوع أشجار الدردار المجوفة، مع وجود ثقوب في النهايات للسماح للمياه بالمرور. وأوضحت دنبار أن الأنابيب "جيدة الصيانة بشكل مدهش"، ما يوفر رؤية فريدة لتصميم الشبكة منذ أكثر من 250 عاما.

يذكر أنه في عام 1621، أعطى البرلمان الضوء الأخضر لمجلس المدينة لبناء خط أنابيب لنقل المياه على بعد 3 أميال من Comiston Springs إلى وسط مدينة إدنبره.

واستغرق بناء خط الأنابيب الخشبية في المدينة 50 عاما بسبب الخلافات الضريبية المريرة، وكان تشغيلها متاحا لسكان المدينة الأكثر ثراء فقط، حيث اضطر العامة لجمع مياههم من المدرجات في وسط المدينة.

ويوجد لدى متاحف مجلس المدينة العديد من الأمثلة على هذه الأنابيب ضمن مجموعاتها، بما في ذلك الأمثلة المعروضة في متحف إدنبره.

المصدر: ديلي ميل