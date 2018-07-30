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علماء الآثار: البشرية عرفت الزراعة منذ 6 آلاف سنة

العلوم والتكنولوجيا

علماء الآثار: البشرية عرفت الزراعة منذ 6 آلاف سنة
pexels-Pixabay
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وجد باحثون من متحف علم الآثار والأعراق البشرية في سان باولو أن الصيادين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الأمازون، عملوا في الزراعة منذ أكثر من 6 آلاف سنة.

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ونشرت مجلة "PLOS ONE" أن العلماء البرازيليين درسوا القطع الأثرية من منطقة تيوتونيو على نهر ماديرا (أحد روافد نهر الأمازون)، فوجدوا أن هذه الأدوات القديمة كانت تستخدم لمعالجة الطعام.

كما عثر الباحثون على دلائل عمرها من 7 إلى 12 ألف سنة، تشير إلى قيام سكان تلك المنطقة بزراعة المحاصيل الزراعية، كالكاسافا (شجيرة خشبية موطنها أمريكا الجنوبية) واليقطين والفاصولياء والجوافة.

يذكر أن علماء الأثار الأمريكيين عثروا، في فبراير الماضي، على أكثر من 60 ألف منشأة أثرية لم يكشف عنها سابقا، تابعة لحضارة المايا كالطرق وقنوات الري والقلاع والأهرامات وغيرها من مظاهر وجود مدن كبرى لهذه الحضارة الطاعنة في القدم.

المصدر: لينتا. رو 

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