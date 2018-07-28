أهم الروبوتات السرية في قوام البحرية الروسية

تعزز البحرية الروسية قدراتها بفضل تزودها بالسفن والغواصات بأنواعها، لكن الروبوتات الحربية بدأت، منذ وقت غير بعيد، تلعب دورا لا يستغنى عنه في سلاح البحرية الروسية.

ومن أهم الروبوتات الضاربة غواصة "أستاتوس-6" التي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون".

وقد عادت روسيا إلى أفكار كان قد طرحها الأكاديمي، أندريه ساخاروف، في ستينيات القرن الماضي، حين اقترح تصنيع طوربيدات بطول 24 مترا وقطر 1.5 متر تحمل رؤوسا نووية ومداها 50 كيلومترا، لتدمير المواقع الساحلية.

ولم تطبق تلك الفكرة آنذاك لنقص التمويل، وقد اخترع العلماء الروس الآن استنادا لفكرة، ساخاروف، غواصة صغيرة مسيرة غير مأهولة، تسير بمحرك نووي وتحمل رأسا نوويا لآلاف الكيلومترات بسرعة هائلة تبلغ 6 عقد بحرية، عوضا عن الطوربيدات التي اقترحها ساخاروف.

- محطة "لوشاريك" المصنوعة من التيتانيوم

تم تصميم محطة "إس-12" (لوشاريك-9) في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية في بطرسبورغ. ويتألف لدنها من بضعة أنصاف كرات مرتبطة معا، ومغطاة بجسم خفيف مصنوع من التيتانيوم.

ويسمح هذا الشكل للمحطة بالغوص إلى عمق 6 آلاف متر. وتنتمي "إس-12" إلى غواصات المهام الخاصة. وشاركت المحطة في البعثة البحرية بمنطقة القطب الشمالي حيث ساعدت العلماء في تدقيق حدود الجرف القاري. وليست هناك معلومات عن توفر أي نوع من الأسلحة على متنها، إذ تعتبر إلى الآن غواصة للبحوث العلمية.

- روبوت "كلافسين 2 آر-بي إم"

مكتب "روبين" للتصاميم

يخصص الروبوت لتنفيذ أعمال البحث والدراسات العلمية. ويتم تصنيعه في مكتب "روبين" للتصاميم في مصلحة وزارة الدفاع. وقال كبير مصممي المكتب، إيغور فيلنيت، إن أول نموذج من "كلافسين" يختبره العسكريون الروس حاليا في البحر الأسود.

ويعد الروبوت غواصة كبيرة غير مأهولة متعددة المهام. ويبلغ عمق غوصه 6 آلاف متر، ولا تزال معظم مواصفاته سرية. ومن المفترض أن تنتج في المستقبل أسرة من الروبوتات من هذا النوع.

- روبوتا "يونونا" و"أموليت"

مكتب "روبين" للتصاميم

تتصف غواصة "يونونا" غير المأهولة بسرعة كبيرة وخفة الحركة. وتم الكشف عنها لأول مرة عام 2015، حيث أعلن أنها مخصصة لجمع معلومات الموقف البحري وتحت المائي، وإرسالها إلى مركز القيادة والعمل في الجرف القاري لمنطقة القطب الشمالي وتنفيذ أعمال البحث عن السفن المفقودة .

وبمقدور "يونونا" أيضا تحديد تضاريس القعر ومساعدة الخبراء في رسم الخرائط. ويمكن أن تغوص إلى عمق كيلومتر واحد. كما يمكن أن تبقى تحت البحر لمدة 6 ساعات ويبلغ طولها 2.9 متر، قطرها 0.2 متر، وزنها 80 كيلوغراما.

أما "أختها الصغرى"، أموليت، فهي مخصصة أيضا لتنفيذ أعمال البحث وإجراء الدراسات العلمية ورصد البيئة المائية وقياس مواصفاتها، مثل درجة الحرارة والضغط وسرعة انتشار الصوت.

ويبلغ طول الغواصة 1.6 متر، قطرها 16 سنتيمترا، وزنها 25 كيلوغراما، عمق الغوص 50 مترا، السرعة القصوى 5.4 كيلومتر في الساعة، مدى العمل 15 كيلومترا.

- روبوت يحاكي عمل الغواصات

مكتب "روبين" للتصاميم

أطلقت الصناعة العسكرية الروسية نموذجا تجريبيا لروبوت "سوروغات" غير المأهول، الذي من شأنه محاكاة عمل أية غواصة في أي طقس.

ويتميز الروبوت بأبعاد كبيرة حيث يبلغ طوله 17 مترا. ولديه عدد كبير من الهوائيات التي تمكّنه من محاكاة الحقول الفيزيائية الصوتية والكهرومغناطيسية للغواصة المعادية.

ويتزود روبوت "سوروغات" ببطاريات الليثيوم الأيونية، ما يمكّنه من ضمان إجراء التدريبات لمدة 15-16 ساعة.

مكتب "روبين" للتصاميم

وبمقدور الروبوت محاكاة عمل الغواصات النووية وغير النووية ومحاكاة مناوراتها بسرعات كبيرة. وتبلغ إزاحة الروبوت 40 طنا، مدى الإبحار 600 ميل بحري، السرعة القصوى 24 عقدة بحرية، عمق الغوص 600 متر.

المصدر: نوفوستي