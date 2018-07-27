أصغر بيت في العالم

تمكن مهندسون فرنسيون من معهد "Femto-ST" في مدينة بيزانسون من بناء أصغر منزل في العالم، يبلغ ارتفاعه 15 ميكرونا.

ونشرت مجلة "Popular Mechanics" أن الأخصائيين بنوا هذا المنزل الدقيق على سطح ألياف ضوئية، أقل من سمك شعرة الإنسان.

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واستخدم المهندسون تقنية "uRobotex" الفريدة لبناء أصغر منزل في العالم. وتستند هذه التقنية إلى تفاعل العديد من الروبوتات المجهرية القادرة على تكوين أي هياكل صغيرة مجهرية.

وتم التحكم بعمل الروبوتات باستخدام مجموعة من الحواسيب، وجمّع المنزل في غرفة مفرغة من الهواء، حيث راقب العلماء العملية من خلال المجهر.

ويسعى العلماء إلى أتمتة هذا النظام وعمليات التجميع فيه، للوصول إلى إنشاء هياكل مجهرية تصل أبعادها إلى 100 نانومتر فقط.

ووفقا للعلماء فإن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها في نطاقات واسعة مثل الطب والفضاء بإنشاء أجهزة مكروية تتعقب الفيروسات والبكتيريا في الأوعية الدموية مثلا، ويمكن استخدامها لتحقيق معايير أكثر دقة في أجهزة المركبات الفضائية.

المصدر: نوفوستي