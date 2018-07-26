روسيا تستحدث منظومة لإنقاذ الغواصات

طالبت وزارة الدفاع الروسية مجمع الصناعات الحربية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمشتريات الحكومية، بإنشاء منظومة حديثة لإنقاذ أطقم الغواصات المستغيثة في حالات الطوارئ.

وذكر الموقع أن الحكومة الروسية تخطط لاستثمار 221 مليون روبل (ما يعادل نحو 3 ملايين دولار) لتصميم وتصنيع المنظومة، ويتوقع أن تكتمل في الـ 10 نوفمبر عام 2020.

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وطرحت وزارة الدفاع مناقصة مغلقة خاصة بإنشاء المنظومة، وأعلنت أن قبول طلبات المشاركة في المناقصة سيستمر لغاية 23 أغسطس المقبل.

يذكر أن غواصة "كورسك" النووية الاستراتيجية الروسية غرقت عام 2000 في بحر بارنتس. ووجدت آنذاك البحرية الروسية نفسها عاجزة عن إنقاذ أفراد طاقمها، لعدم وجود أجهزة يمكن أن تساعدهم على عمق يزيد على 100 متر.

المصدر: زاشيشات روسيا