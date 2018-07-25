علماء يحذرون من كارثة سمية في مياه المحيطات

وجدت مجموعة دولية من علماء السموم وعلماء جامعة الشرق الاقصى الروسية أن جزيئات الكربون والسيليكون النانوية في المنتجات البلاستيكية خطر على المحيطات العالمية.

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وقال نائب رئيس جامعة الشرق الأقصى الاتحادية الروسية وأحد معدي الدراسة، كيريل غولوخفاست، إن "80% من المواد البلاستيكية والمركبة في العالم تنتهي إلى المحيطات، وأكدت البحوث أن هذه المواد السامة تؤثر على الطحالب البحرية لأنها الأكثر انتشارا وتشكل العمود الفقري للسلسلة الغذائية في المحيطات".

وأثبتت تجارب العلماء على الطحالب وحيدة الخلية في خليج بيتر العظيم في بحر اليابان أن هذه الكائنات تصاب بتسمم كيميائي مزمن وتموت من تركيز مخلفات البلاستيك من الكربونات والسيليكون النانوي لدى الحصول على تركيز لهذه المواد بنسبة 100 ملغم/ لتر من الماء.

وذكرت مجلة "Environmental Research" التي نشرت نتائج الدراسة أن مجموعة العلماء الدولية تكونت من باحثين من روسيا وإستونيا واليونان.

المصدر: نوفوستي