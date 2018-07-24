روبوتات روسية بأربعة أرجل للطرق الوعرة!

صنع أخصائيون من المؤسسة الروسية للدراسات المتقدمة، بمبادرة محلية، روبوتا بأربعة أرجل لمهمات خاصة.

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وقال رئيس مشروع المركز الوطني لتنمية التكنولوجيا والعناصر الرئيسية للروبوتات، سيرغي خورس، إن "إنشاء وتطوير مثل هذه الروبوتات يأتي ضمن تنفيذ اتفاقيات مع مؤسسات محلية لتصنيعه".

لكن خورس لم يفصح عن مهمات الروبوتات التي يستمر العمل عليها أو شكله النهائي.

ونشرت وكالة تاس عن المطورين الروس، أن الروبوتات على أربعة أرجل تتميز عن تلك التي تمشي على عجلات، بمقدرتها على صعود الأماكن الجبلية وتخطي الحواجز وتسلق السلالم.

يذكر أن أشهر من صنع ربوتات بـ4 أرجل حتى يومنا هذا، هي شركة بوسطن ديناميك الأمريكية.

المصدر: إزفيستيا