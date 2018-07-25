"التمساح" تتزود بصاروخ جديد خارق للدروع

تتزود مروحيات التمساح "كا-52" ومقاتلات "ميغ-29" الروسية بصاروخ "برونيبويشيك" (خارق الدروع) الحديث غير الموجه.

وباستخدامها لهذا الصاروخ، بات بإمكان المقاتلات تدمير الأهداف البرية والبحرية عن مسافة تبلغ 6 آلاف متر.

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وقال ناطق باسم شركة "تيخماش" الحكومية الروسية المصنعة للصاروخ إن مواصفاته تتفوق على الصواريخ السابقة، وهو مخصص لتدمير القوة البشرية للعدو ومعداته الحربية، بما فيها المدرعات الخفيفة والسفن الحربية. وأضاف أن الصاروخ يمكن أن يستخدم في أي طقس ليلا ونهارا.

وقال موقع"Defense.ru" الإلكتروني الروسي إن صاروخ "برونيبويشيك" الجوي غير الموجه، يمكن أن تحمله طائرات من طراز "سوخوي" و"ميغ" ومروحيات "كاموف" و"ميل".

المصدر: سلاح روسيا