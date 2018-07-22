انطلاق الاختبارات الجوية لـ"صهريج طائر" روسي جديد

تنطلق الاختبارات الجوية لطائرة التزويد بالوقود الروسية الجديدة من طراز "IL-78-90A"، في أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي مع نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان أصدرته شركة الطائرات المتحدة United Aircraft Corporation UAC (شركة مساهمة عامة روسية)، أن الاختبارات الأرضية للطائرة تكللت بالنجاح، وفي حال نجاح الاختبارات الجوية، فإن الشركة سوف تبدأ الإنتاج الصناعي لطائرات "IL-78-90A" بعد عامين.

وأضاف البيان، أن هذا الطراز بإمكانه أيضا أن يستخدم كطائرات للنقل، أو لإطفاء الحرائق.

إقرأ المزيد

يذكر أن "الصهريج الطائر" الجديد يسمح بتزويد طائرتين تكتيكيتين بالوقود جوا في وقت واحد، كما يستطيع تزويد الطائرات بعيدة المدى والخاصة جوا، باستخدام صهريج في ذيله.

أما في حال تنفيذ عملية التزويد على أرض المطار، فإن "IL-78-90A" تستطيع أن تزوّد حتى 4 طائرات بالوقود في آن واحد.

المصدر: تاس