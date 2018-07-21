شركة تبدأ ببيع سياراتها الطائرة

أعلنت شركة "Terrafugia" أنها ستبدأ ببيع سيارة "Transition" الطائرة مطلع العام المقبل.

وأتت هذه المركبة بتصميم مميز يجعل منها سيارة كهربائية، وطائرة صغيرة في الوقت نفسه، فهيكلها الأساسي المزود بعجلات صغيرة يشبه هيكل السيارات الصغيرة، وجناحاها القابلان للطي يمكن استعمالهما في أي وقت للإقلاع والتحليق في الجو.

وتعمل هذه المركبة على الأرض ببطاريات ومحرك كهربائي، أما عند إقلاعها فتتحول إلى استخدام محرك يعمل بالبنزين، يمكنها من قطع مسافات تصل إلى 650 كلم، والتحليق على ارتفاع 3 كيلومترات.

Gettyimages.ru arcroft Media / Contributor

إقرأ المزيد

ويمكن للراغبين في رؤية هذه المركبة ومعاينتها التوجه إلى معرض "EAA AirVenture" للطيران، الذي سيعقد في الفترة ما بين 23 و29 يوليو الجاري، في أوشكوش ويسكونسن، بالولايات المتحدة.

المصدر: فيستي