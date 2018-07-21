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شركة روسية تنقل أكبر محرك تيربو في العالم من ولاية أمريكية إلى أخرى

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تنقل أكبر محرك تيربو في العالم من ولاية أمريكية إلى أخرى
Masterok.livejournal.com
أكبر محرك نفاث في العالم
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نقلت شركة "فولغا-دنيبر" الروسية أكبر محرك تيربو في العالم، من طراز "GE9X"، من مدينة فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا، إلى مدينة كولومبوس بولاية أوهايو.

ونقلت الشركة المحرك، لصالح شركة "GE Aviation"، من كولومبوس إلى فيكتورفيل كي يمر باختبارات الطيران في نوفمبر من العام الماضي، وعقب انتهائها عادت الشركة لتنقل المحرك إلى كولومبوس على متن طائرات "آن-124-100".

aviation21.ru
طائرة "آن -124-100"
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وقال مدير عام شركة "فولغا-دنيبر" للشؤون الفضائية، أكسيل كالدشميث، إن خبراء شركته عملوا على مدى عامين، لتصميم معدات التحميل والتفريغ وإعداد جدول زمني لعملية النقل.

يذكر أن أبعاد محرك "GE9X" يمكن مقارنتها بجسم طائرة "بوينغ-737"، وتم تحميله داخل طائرة النقل الضخمة "آن-124-100" بواسطة منظومة خاصة بها.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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