"إيروفلوت" الروسية توسع أسطولها من طائرات "سوخوي-سوبرجيت"

تسلمت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" طائرة جديدة من طراز "سوخوي سوبرجيت 100"، ليبلغ عدد طائرات الركاب من هذا النوع في حوزتها 45 طائرة.

وأطلقت الشركة على الطائرة "ألكسندر ماريسيف"، نسبة إلى الطيار السوفيتي البطل إبان الحرب الوطنية العظمى.

وجاء في بيان أصدرته الشركة أن الطائرة تتسع لـ 87 راكبا، منها 12 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و75 للدرجة السياحية. ومن المقرر أن تقوم الطائرة بأول رحلة جوية لها الأسبوع المقبل.

كما أشار البيان إلى أن شركة "إيروفلوت"، بصفتها شركة قومية حكومية للخطوط الجوية الروسية، تدرك تماما أهمية دعم صناعة الطائرات الروسية. لذلك فإنها بادرت إلى شراء طائرات الركاب روسية الصنع "سوخوي سوبر جيت"، الأمر الذي جعلها من أكبر الشركات العالمية والروسية المستخدمة لهذا النوع من الطائرات.

إقرأ المزيد

وتنوي الشركة عما قريب شراء 5 طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" ليبلغ العدد الكلي لطائراتها من هذا النوع 50.

يذكر أن شركة "إيروفلوت" الروسية تدخل تصنيف أكبر شركات الخطوط الجوية العالمية الـ20.

وتعد "سوخوي سوبرجيت 100" طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في مايو 2008.

المصدر: سلاح روسيا