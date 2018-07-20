ينتشل إبرة من قعر البحر.. روبوت صيني بقدرات خارقة!

كشفت شركة CRRC الصينية لسكك الحديد عن غواصة مدنية مسيرة يتم التحكم بها عن بعد، وتستخدم للنقل الخاص تحت الماء.

وقالت صحيفة "Global Times" إن الروبوت الغواص يمكن أن يستخدم أيضا لأغراض البحث العلمي ولتنفيذ عمليات الإنقاذ وانتشال المواد من قعر البحر، وكذلك لصيانة أنابيب الغاز الممدودة تحت الماء.

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وقال الخبراء في شركة CRRC الصينية إن قدرات الروبوت الجديد تتقدم على كل الأجهزة المماثلة، حيث تبلغ قوة محركه 250 حصانا، ما يعادل قوة محرك سيارة "BMW X6". وبمقدور الروبوت الذي يزن 5 أطنان نقل حمولة بوزن 4 أطنان.

وقال نائب رئيس أحد فروع الشركة الصينية، يانغ يونغ، إن الروبوت يمكن أن يعمل على عمق حتى 3 آلاف متر في ظروف رؤية حتى 3 أمتار.

وزود الروبوت برادار مائي، يمكّنه من تحديد مواقع الأجسام المختلفة. وتقدر دقة عمل الروبوت حسب يانغ يونغ بميليمترات، حيث أشار إلى أنه "يستطيع رفع إبرة من قعر البحر".

المصدر: تاس