الاحتباس الحراري يغيّر لون الحيوانات!

اكتشف فريق دولي من العلماء أن الأرانب البيضاء، وغيرها من الحيوانات التي تغير لونها إلى الأبيض مع قدوم موسم الشتاء، بدأت تفقد هذا اللون بسبب الاحتباس الحراري.

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وقال العلماء إن 21 نوعا من الحيوانات التي تعيش في مناطق المناخ القطبي والمعتدل تستخدم اللون الأبيض كوسيلة للتمويه والإخفاء.

لكن، تصبح تلك الوسيلة أقل فاعلية مع تطور الاحتباس الحراري، ما يدفع الحيوانات إلى تغيير لونها سعيا للحفاظ على وجودها في ظل التغيرات المناخية. وجمع العلماء معلومات عن المناطق التي تخلت الحيوانات فيها عن تغيير لونها إلى الأبيض، أو قصّرت فترة استخدام هذا اللون.

وعلى سبيل المثال، فإن الأرانب البيضاء في إيرلندا تحولت إلى اللون البني. وتبرز هذه الظاهرة في روسيا على الأرانب التي تقطن منطقة الحدود بين روسيا وكازاخستان.

المصدر: لايف.رو