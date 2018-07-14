الجيش الروسي يختبر "قاتل الدبابات" المطور

تنطلق في أكتوبر المقبل اختبارات مدفع "سبروت-إس دي إم 1" المطور ذاتي الحركة المضاد للدبابات، والذي صمم لقوات المظليين الروسية.

وصرح مصدر في الصناعة الحربية الروسية لوكالة "تاس" بأن الاختبارات الحكومية لمدفع "قاتل الدبابات"، ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري. وأضاف أن هناك اهتماما من جهات عدة بالمدفع.

ودخل النموذج الأساسي للمدفع في خدمة الجيش الروسي عام 2006، حيث تسلمت وحدات قوات المظليين حتى 2010، ما يزيد على 30 مدفعا من هذا النوع. ثم أدخلت بعض التعديلات فيه ليجمع بين القدرة النارية الفائقة وفاعلية أنظمة القيادة الحديثة.

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وبعد تطويره، بات "سبروت-إس دي إم 1" دبابة برمائية خفيفة يمكن استخدامها في صنوف القوات المسلحة الروسية المختلفة.

ووقعت شركة "روستيخ" الروسية مع قيادة قوات المظليين الروسية عام 2013 اتفاقية لتطوير المدفع ذاتي الحركة. حيث زود بمنصة عربة الإنزال القتالية (بي إم دي-إم) ومحرك حديث ونظام رقمي لإدارة النيران، ما زاد من دقة إصابة الأهداف. كما بات بالإمكان إنزاله من الطائرات جوا.

يذكر أن الدبابة الخفيفة مزودة بمدفع من عيار 125 ملم ورشاش 7.62 ملم، ونظام التسديد بالليزر. ويبلغ مدى رمي المدفع 4 كيلومترات.

المصدر: تاس