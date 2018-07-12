إنشاء أول أشعة سينية ثلاثية الأبعاد بالألوان

أنشأ العلماء أول أشعة سينية ثلاثية الأبعاد بالألوان، ومن خلال إنتاج صورة واضحة لداخل الجسم، يأمل العلماء في أن يعزز المسح الجديد دقة تشخيص الأمراض.

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وقال قائد الدراسة، الأستاذ فيل بتلر، من جامعة كانتربري في نيوزيلندا، إن "الأداة الجديدة للتصوير قادرة على الحصول على صور لا يمكن لأي أداة تصوير أخرى تحقيقها".

وتسمح الأشعة السينية الملونة للأطباء بتحديد علامات الأمراض، مثل ارتفاع مستويات الدهون والكالسيوم، وفقا للعلماء.

وعندما تستخدم لتحليل السرطانات، وأيضا صحة العظام والمفاصل، فإن هذه التكنولوجيا "تظهر نتائج واعدة من أجل تشخيص أكثر دقة وإضفاء طابع شخصي على العلاج"، كما سيتم استخدام الأشعة السينية في دراسة قادمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في المفاصل.

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وتعمل الأشعة السينية الملونة مثل الكاميرات، حيث تمتلك مصاريع "shutters"، تكشف عند فتحها عن جسيمات مختلفة تصل إلى وحدات البيكسل، وهذا يخلق صورة ملونة ذات دقة أعلى من الأشعة السينية القياسية، وفقا لشركة "CERN" للتكنولوجيا.

وعلى الرغم من أنه صُنع في البداية لتحديد الجسيمات المستخدمة في الفيزياء، إلا أن "المسح الضوئي عالي الدقة، وصوره الموثوقة للغاية"، تجعله مثاليا للاستخدام الطبي، كما يقول العلماء.

المصدر: ديلي ميل