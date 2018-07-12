"مسدس آيفون" يدخل مرحلة الإنتاج ويثير القلق من جديد

دخل "مسدس آيفون" المثير للجدل، مرحلة الإنتاج في الولايات المتحدة قبل تسويقه، بعد سلسلة من التأخيرات منذ عام 2016.

إقرأ المزيد

ويعد السلاح من بنات أفكار شركة "Ideal Conceal" الأمريكية ومقرها ولاية مينيسوتا، وتعمل الشركة حاليا على تلبية أكثر من 12 ألف طلب مسبق من العملاء المتحمسين للجهاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وعند طي سلاح "derringer" مزدوج الماسورة (double-barrelled pistol) من عيار 380، يصبح ببساطة مثل هاتف ذكي كبير، ولا يمكنه إطلاق النار حينها.

كما تتوفر حاليا حافظة للسلاح مشابهة للهاتف المحمول، ويمكن وضعها عليه دون أن تشكل عائقا أمام تفعيله لإطلاق النار، كما يمكن تزويده بمؤشر ليزر (laser pointer).

وقال كيرك كيلبرغ، المدير التنفيذي لشركة Ideal Conceal، إن "شكل الهاتف الذكي ليس مشكلة بالنسبة لمعظم الناس"، فلن يقوم أحد بتفحصه.

1. Even more people will be targeted by law enforcement b/c they “look” like they’re carrying a weapon, especially POC

2. The NRA continuously advertises with human figures as targets, enforcing the normality of shooting other people... https://t.co/44EHxJLEAW — Jaclyn Corin (@JaclynCorin) May 1, 2018

وروجت الرابطة الوطنية للبنادق (NRA)، للمسدس باعتباره "منتجا مميزا" ووصفته بأنه "خيار رائع للدفاع عن النفس مع قدرة كبيرة على إخفائه".

وفي المقابل، اكتسب السلاح شهرة بفضل الناشطين في مجال مكافحة الأسلحة الأمريكية، حيث سارعوا إلى التحذير علنا من مخاطر امتلاك سلاح ناري يمكن أن يوحي بأنه هاتف ذكي، حيث أن ما يثير القلق، وفقا للناشطين، هو أن وجود مسدس يشبه الهاتف المحمول يمكن أن يزيد مع حوادث إطلاق النار من قبل رجال الشرطة على المشتبه بهم من أصول إفريقية.

وكانت الشرطة الأوروبية أيضا قد أعربت عن قلقها، في وقت سابق من العام الماضي، بشأن هذا السلاح الذي قد يغزو شوارع المدن الأوروبية قريبا. وفي يناير 2017، أرسلت الشرطة البلجيكية تحذيرا بشأن حالة الذعر من إنتاج هذا السلاح، عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية في 2016 و2017.

وعلى الرغم من أن السلاح الجديد يحمل اسم "مسدس آيفون" إلا أن سعره يبلغ 500 دولار فقط، ما يجعله أرخص بكثير من هاتف آيفون الذي يصل سعره إلى 1000 دولار.

المصدر: RT