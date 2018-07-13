روسيا تصمم رادارا فوتونيا لمقاتلات الجيل السادس

يعمل الخبراء الروس على تصميم رادار فوتوني ستستخدمه مقاتلات الجيل السادس والطائرات من دون طيار.

وقال ناطق باسم شركة "الأنظمة الرادارية والمعلوماتية" الروسية إن الرادار الجديد سيأتي بوزن خفيف وأبعاد صغيرة، وسيستهلك طاقة أقل مقارنة بغيره.

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وأضاف الناطق أن من مميزات الرادارات الجديدة قدرتها على رسم صورة دقيقة للهدف والرؤية البعيدة دون أن تتأثر بالعوامل المختلفة التي قد تسبب خللا في عملها. وأشار إلى أن الشركة تنتهي العام الجاري من تصميم النموذج التجريبي للرادار الفوتوني اللاسلكي العامل في مجال الترددات "إكس"، وتنتقل إلى إنتاج الرادارات من هذا النوع على دفعات لتتزود بها الطائرات والدرونات.

كما أوضح الناطق أن شركة "الأنظمة الرادارية والمعلوماتية" الروسية تبدأ العام الجاري بإنتاج أجهزة الليزر المستخدمة في الرادار الفوتوني، حيث سيتم تشغيل أول خط تكنولوجي خاص بإنتاجها.

وقال مدير عام الشركة، ماكسيم كوريوك، إن شركته استثمرت 200 مليون روبل (3 ملايين دولار) في إنتاج الرادارات الفوتونية.

المصدر: سلاح روسيا