 
مباشر
عاجل
محكمة مكافحة الفساد في باكستان تقضي بسجن رئيس الحكومة السابق نواز شريف 10 أعوام

رادار "سو- 57" رصد المقاتلات الأمريكية الشبح عن كثب في سوريا

أخبار العالم العربي

رادار
Sputnik
"سو-57"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh5a

ذكرالخبير العسكري  فلاديمير غوتينيف، أن بين المهام التي كلفت بها مقاتلات "سو-57" في سوريا، كان تعقّب مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية المتمتعة بتكنولوجيات "ستلس".

وأضاف غوتينيف، العضو في مجموعة خبراء الصناعات الجوية لدى مجلس "الدوما" الروسي، أن وجود "طائراتنا الأربع من طراز "سو-57" في سوريا، أتاح لنا الحصول على معلومات إضافية عن قدرة هذه الطائرة على كشف مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية المتواجدة في نفس مسرح العمليات العسكرية".

وفي فبراير الماضي، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "سو-57" نفذت خلال تواجدها في سوريا، اختبارات محددة تضمنت، اختبار صاروخ "جو- سطح" متوسط المدى من طراز "إكس59إم كا2".

إقرأ المزيد
"إف- 35" الأمريكية تتفوق على "سو57" الروسية بالسعر فقط

وهذا الصاروخ قادر على تحديد الهدف بنفسه وإصابته بدقة متناهية على مسافة 200 كيلومتر.

ويتم تزويد "سو-57" بـ14 نوعا من الأسلحة المختلفة، بما فيها صاروخ "إكس-38" الذي يتميز بسرعته الفائقة والتي تصل إلى 2.2 ماخ.

المصدر: سبوتنيك

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منافسة شرسة بين أبل وغوغل ومايكروسوفت سنشهدها خلال ما تبقى من 2018 (فيديو)