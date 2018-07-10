روسيا تطور حاسوبا لقواتها الخاصة

استعرضت شركة "روستيخ" الروسية حاسوبا محمولا مميزا طور خصيصا للجيش والقوات الخاصة.

وزود هذا الحاسوب بهيكل متين يحميه من الصدمات ويمكنه من العمل في أصعب الظروف ودرجات حرارة تتراوح ما بين (-20 و+55 درجة مئوية)، فضلا عن أن الألياف الخاصة التي صنع منها الهيكل تحمي الحاسوب من موجات الأشعة الكهرومغناطيسية وموجات الرادارات، ما يجعله عصيا على الاختراق عن بعد وآمنا لعمل القوات الخاصة.

"Ростех" создал сверхпрочный ноутбук для работы в экстремальных условиях https://t.co/OSwMRkBuBapic.twitter.com/8EWtUmwB0Q — РИА Новости (@rianru) 9 июля 2018 г.

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وأوضح الخبراء في "روستيخ" أن حاسوبهم الجديد يعمل بتقنيات مطورة محليا، وبرمجيات "Elbrus" الروسية التي تمنع أي جهة خارجية من الوصول إلى المعلومات والبيانات الموجدة فيه.

المصدر: نوفوستي