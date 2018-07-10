لواء روسي يتزود بصواريخ "إسكندر" التكتيكية المطورة

يتسلم لواء الصواريخ التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية منظومة "إسكندر-إم" للصواريخ التكتيكية.

وقال قائد الجيش الـ20 في المنطقة العسكرية العميد أندريه إينايف، إن لواء الصواريخ الـ 448، المرابط في مدينة كورسك جنوبي روسيا، سيتسلم نماذج مطورة من الصواريخ ومنصات تابعة لمنظومة "إسكندر-إم" التكتيكية، نهاية العام الجاري.

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وتخصص منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" لتدمير أهم الأهداف في عمق دفاعات العدو، بما فيها مراكز القيادة والمطارات ومراكز النقل وما إلى ذلك.

ويبلغ مدى إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" 500 كيلومتر. وتتزود المنظومة بـ5 أنواع من الصواريخ الباليستية وكذلك نوع من الصواريخ المجنحة.

المصدر: تاس