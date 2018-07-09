// 26.06.2018 по тикету 15478
أول مصرية حاصلة على الدكتوراه في الفيزياء النووية تكشف عن حلمها النووي
Sputnik Alexey Danichev
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كشفت أول مصرية تحصل على دكتوراه الفيزياء النووية شيماء أبو زيد، أنها تحلم بتكوين فريق بحثي مصري للعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية في سويسرا.
وأضافت في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أنها تؤيد بشدة وجود مفاعل نووي مصري في الضبعة مع وجود إجراءات الأمان.
وتابعت أن كثيرين نصحوها بعدم العودة من سويسرا بعد حصولها على الدكتوراه، لكنها تحلم بتكوين فريق بحثي مصري للعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية.
المصدر: "إم بي سي مصر"
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