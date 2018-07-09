أول مصرية حاصلة على الدكتوراه في الفيزياء النووية تكشف عن حلمها النووي

كشفت أول مصرية تحصل على دكتوراه الفيزياء النووية شيماء أبو زيد، أنها تحلم بتكوين فريق بحثي مصري للعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية في سويسرا.

وأضافت في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أنها تؤيد بشدة وجود مفاعل نووي مصري في الضبعة مع وجود إجراءات الأمان.

وتابعت أن كثيرين نصحوها بعدم العودة من سويسرا بعد حصولها على الدكتوراه، لكنها تحلم بتكوين فريق بحثي مصري للعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية.

المصدر: "إم بي سي مصر"