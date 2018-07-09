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فصيل قردة يدخل العصر الحجري! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

فصيل قردة يدخل العصر الحجري! (فيديو)
You-Tube: BBC Earth
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رصد العلماء قردة من فصيل "كابوتشين" تستخدم أدوات حجرية اختارتها بنفسها، في ظاهرة هي الأولى من نوعها بين الحيوانات والتي ذكرت العلماء بتاريخ دخول البشر للعصر الحجري.

وجرت مراقبة القردة في محمية طبيعية في بنما، حي استخدمت أدوات حجرية بشكل يومي، كما أنها كانت ترتب الأدوات وتحتفظ بها للاستخدام المستقبلي والمتكرر. 

ودهش الباحثون لرؤية القردة وهي تحمل الأحجار المختلفة وترمي بها بتقنية فيزيائية متقنة، مستخدمة إياها في فتح قشور المكسرات والثمار الاستوائية. كما شوهدت القردة في الجداول وهي تنتقي أصنافا معينة من الحجارة، كل لاستخدام معين.

وشكك العلماء لسنوات في استخدام هذه القردة للأحجار، وذلك في المحمية الواقعة على جزيرة بعيدة ووعرة، ولكنهم في رحلة استكشاف جديدة في بنما، تمكنوا من توثيق الظاهرة عن قرب بعد مشاهدتها بأنفسهم.

وتعتبر الظاهرة المعقدة فرصة لدراسة الأسباب التي دفعت أجدادنا البشر لاستخدام الأدوات الحجرية التي خولتهم دخول العصر الحجري قبل مليوني عام.

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كما ذكر العلماء أن قردة "الكابوتشين" تتسم بذكاء شديد، فبالإضافة إلى الحجارة، لوحظ استخدامها للعصي في مجابهة الأفاعي، وكذلك استخدام النباتات في علاج التقرحات والأمراض الجلدية.

والأهم من ذلك كله، هو قدرة "الكابوتشين" على استنساخ تصرفات وعادات بشرية اجتماعية، بمجرد مشاهدتها للبشر بشكل مستمر.

المصدر: واشنطن بوست + يوتيوب

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