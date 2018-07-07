 
مباشر

لأول مرة.. العلماء يتعقبون ذئبا هاجر من منطقة تشيرنوبل

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. العلماء يتعقبون ذئبا هاجر من منطقة تشيرنوبل
Globallookpress Patrick Pleul/ZB
العلماء يتعقبون ذئب هرب من منطقة تشيرنوبل المحظورة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh6d

بدأت الحيوانات في منطقة كارثة تشيرنوبل النووية بتوسيع منطقة إقامتها تدريجيا، وتمكن العلماء من رصد ذئب على بعد 369 كلم من وكره في تشيرنوبل.

ويفيد موقع Science Alert بأن المعلومات عن تنقل الحيوانات جمعت خلال دراسة يجريها فريق من العلماء باستخدام أجهزة "GPS" ثبتت على 14 ذئبا.

وراقب العلماء حركة ذئب من منطقة تشيرنوبل عبر الغابات الكثيفة إلى منطقة بعيدة، في حين بقيت الذئاب الأخرى في المنطقة. وتعد هذه أول حالة موثقة لانتقال حيوان من المنطقة المحظورة إلى هذه المسافة البعيدة.

صفحة الجولات مصورة

ويقول رئيس الفريق العلمي مايكل بيرن: "الآن نعلم بصورة مؤكدة أن أحد الذئاب هرب من منطقة الحظر، وسوف نستمر بتعقب تحركات جميع الحيوانات خارج منطقة الحظر بصورة مستمرة وعن كثب".

كما أكد بيرن أن الذئب الذي يتعقبه الفريق العلمي يمتلك أربعة قوائم وعينين وذيلا واحدا (في إشارة منه إلى عدم وجود تشوهات خلقية لديه). ومع ذلك ليس لدى العلماء حتى الآن معلومات شاملة عن تغير جيناته واختلافها.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا