علماء يصنعون محركا للروبوتات من الفشار

عرض علماء من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حبات الذرة كقوة محركة للروبوتات بحسب صحيفة "IEEE Spectrum".

واقترح العلماء استخدام الطاقة في حبات الذرة (الفشار) لتحريك الروبوتات، بعد دراسة ثلاثة أنواع من حبات الذرة و4 طرق لتسخينها، وكيف تؤثر هذه الطرق على تمددها (التسخين بالهواء الحار أو الزيت أو الميكروويف والأسلاك المعدنية).

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وابتكر العلماء على هذا الأساس نماذج أولية لمحركات أنبوبية تحركت بفعل تمدد حبوب الذرة الساخنة (الفشار)، ورفع أحد المحركات المبتكرة حمولة يصل وزنها إلى 100 غرام باستخدام 36 حبة ذرة.

ويقول العلماء إن الماء يتحول في بذور الذرة عند تسخينه إلى بخار ويصبح النشاء فيها أخف، لكن القشرة الصلبة للبذور تعوق اندفاع الضغط الداخلي فيها، لذلك عند تسخينها لدرجة 200 مئوية تنفجر قشرة الحبة التي تكبر عند توسع البخار والنشاء معا.

وبعد أن يبرد نشاء (الذرة)، يشكل مصفوفة بحجم أكبر من حجم الحبوب الأصلي، ما يدفع إلى توسع تكوين الهيكل بالكامل وتشكيل انحاناءات داخله لتثبيته.

المصدر: لينتا. رو