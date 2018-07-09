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ابتكار يرفع كفاءة البطاريات الشمسية

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار يرفع كفاءة البطاريات الشمسية
Sell-off.livejournal.com
بطارية شمسية
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توصل علماء من معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية إلى أن الجزيئات العضوية قد تشكل أساسا لرفع فعالية البطاريات الشمسية.

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وتستعمل البطاريات الشمسية عادة السيليكون متعدد الكريستالات. إلا أن العلماء يعملون على تطوير حلول هندسية بديلة باستخدام مركبات عضوية وبوليميرات بمواصفات كهروضوئية.

واكتشفت مجموعة من العلماء الروس بمشاركة فريق دولي من الخبراء طريقة لرفع فاعلية البطاريات الشمسية العاملة بالمركبات العضوية، عن طريق إضافة ذرات الفلور إلى البوليمير، ما يحسن من خصائصه الكهروضوئية. ونشر الفريق مقالا يشرح الطريقة في مجلة Journal of Materials Chemistry.

ورفعت التقنية المبتكرة كفاءة بعض نماذج المحولات الضوئية (البطاريات الشمسية) من 3.7% إلى 10.2%.

المصدر: فيستي.رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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