الصين تبحث عن بديل لمقاتلتها البحرية

بدأ الجيش الصيني في تصميم مقاتلة بحرية جديدة، ستصنع على الأغلب على أساس مقاتلة "FC-31" الصينية الخفيفة، بسبب مستوى الأمان المنخفض لمقاتلات "J-15".

وقالت صحيفة "South China Morning Post" الصينية إن حوادث جوية عدة حدثت مؤخرا بمشاركة مقاتلة "J-15"، أسفر أحدها عن مقتل طيار. وأدى آخر إلى إصابة طيار بجروح.

وأشارت الصحيفة إلى أن "J-15" هي نسخة من مقاتلة "سو-33" البحرية الروسية المزودة بالأسلحة والأجهزة الإلكترونية صينية الصنع.

وترى وسائل الإعلام الصينية أن سبب الحوادث الجوية يكمن في تلك الأجهزة.

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ونشرت وسائل الإعلام معلومات أولية عن مقاتلة "FC-31" الصينية عام 2011، وأشارت إلى تشابهها الغريب مع مقاتلتي "إف-35" و"إف-22" الأمريكيتين. حيث اقتبست المقاتلة الصينية شكل الجناح من إف-35، كما اقتبست من "إف-22" محركيها.

المصدر: رامبلر