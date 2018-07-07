وزارة الدفاع الروسية تختتم اختبار صاروخ جوي بعيد المدى

تختتم وزارة الدفاع الروسية اختبار صاروخ جو- جو "آر-37 إم" بعيد المدى الذي ستتزود به المقاتلات الروسية من الجيلين الرابع والخامس، وخاصة مقاتلة "سو-57".

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع الروسية إن نسخة مطورة من صاروخ "آر-37"، الذي صمم زمن الاتحاد السوفيتي، قادرة على تدمير الأهداف الجوية على مدى يفوق 300 كيلومتر، ما يزيد ضعفا عن مدى إطلاق صاروخ "AIM-120 AMRAAM" الأمريكي المنافس الذي تستخدمه جيوش حلف الناتو.

ولم تكشف الصحيفة عن مواصفات الصاروخ الأخرى، واكتفت بالقول إن وزنه يزيد عن 500 كيلوغرام، أما رأسه شديد الانفجار فبلغ 60 كيلوغراما. وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ يتسارع في المرحلة الأخيرة لتحليقه حتى سرعة 6 ماخ، ما يعتبر سرعة فرط صوتية.

المصدر: لينتا. رو