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اختبار فرقاطة روسية حديثة في بحيرة لادوغا

العلوم والتكنولوجيا

اختبار فرقاطة روسية حديثة في بحيرة لادوغا
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فرقاطة "أوراغان" الصغيرة
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أنجزت فرقاطة "أوراغان" الروسية الصغيرة الحاملة للصواريخ من مشروع 22800 رحلة اختبارية في بحيرة لادوغا المطلة على مدينة سان بطرسبورغ.

وقال المتحدث الرسمي باسم البحرية الروسية العقيد البحري، إيغور ديغالو، إن الفرقاطة الصغيرة الحاملة للصواريخ شاركت في اختبارات مصنع "بيلا" للسفن ببحيرة لادوغا، حيث قامت برحلة ثالثة لها واختبرت بنجاح أنظمة دعم الحياة والعطب، ومنظومات الملاحة والمرساة والجر.

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يذكر أن الفرقاطات الصغيرة من مشروع 22800، صممت في مكتب التصاميم البحري المركزي، وتبلغ إزاحتها 800 طن، وسرعتها 30 عقدة بحرية.

وتزود الفرقاطة بصواريخ "كاليبر" المجنحة فائقة الدقة ومدافع أوتوماتيكية حديثة ومحركات روسية الصنع. كما يسمح تصميم هيكلها بالإبحار في عرض البحار المفتوحة.

المصدر: تاس

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