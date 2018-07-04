العلماء يحذرون من أقذر أنهار العالم

أكد باحثون ألمان من مركز برلين لدراسة البيئة والصحة أن 9 أنهار آسيوية وإفريقية هي المسؤولة عن التلوث العالمي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن تقريرا للعلماء وضع اللوم على 9 أنهار في جنوب شرق آسيا وإفريقيا، لأنها تحمل ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية.

Xinhua-© Zhou Hui

وأظهرت دراسات فريق البحث البيئية التي أجريت في جنوب شرق آسيا، أن نهر يانغتسي (أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم) هو الأكثر تلوثا في العالم، حيث يلقي سنويا ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من النفايات واللدائن البلاستيكية في البحر الأصفر عند مصبه.

ZUMAPRESS.com-© Xinhua

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ومن بين المصادر المائية الرئيسية للتلوث أيضا أنهار: السند (أطول وأهم نهر في باكستان وشبه القارة الهندية) والنيجر (أهم نهر في غرب إفريقيا) والنيل (أطول أنهار الكرة الأرضية) ونهر ميكونغ وخيخة وآمور ونهر اللؤلؤ.

ويعد نهر غانغ (أحد أكبر أنهار شبه القارة الهندية) أكثر الأنهار سمية في العالم، إذ تحتوي نفاياته على خليط كبير من النفايات المنزلية والصناعية.

ويؤكد العلماء على أن تزايد النفايات السامة في هذه الأنهار الملوثة للبيئة في العالم، سيرفع معدلات النفايات التي تصب في مياه المحيطات، وستغير سميتها عالم الحيوان في البحار وسينعكس ذلك التلوث على الإنسان بعد ذلك بشكل كارثي.

المصدر: لايف. رو