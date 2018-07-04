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بيلاروس تطور شاحنة عملاقة توجه عن بعد!

العلوم والتكنولوجيا

بيلاروس تطور شاحنة عملاقة توجه عن بعد!
youtube/ Наука 2.0
صورة لإحدى شاحنات "بيلاز" البيلاروسية
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أعلن السفير البيلاروسي في موسكو، إيغور بيتريشينكو، أن بلاده تعمل على تطوير شاحنات عملاقة يمكن التحكم بها عن بعد.

ووفقا للسفير فإن الشاحنة العملاقة التي تعمل شركة "بيلاز" البيلاروسية على تطويرها حاليا، ستكون قادرة على نقل حمولات تصل إلى 130 طنا، ولن تكون بحاجة لسائق، بل سيتم التحكم بها عن بعد، الأمر الذي سيمكنها من العمل حتى في أصعب الظروف، وسيقلل من المخاطر التي يتعرض لها السائقون في مواقع العمل الخطرة أحيانا.

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وأوضح السفير أن هذه الشاحنات ستعتمد على نظامي "غلوناس" و"GPS" للملاحة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الرؤية البصرية للقيام بمهماتها والعمل في جميع الأوقات ليلا ونهارا.

يذكر أن شركة "بيلاز" البيلاروسية لصناعة السيارات تنتج اليوم أكثر من 30% من شاحنات النقل في العالم، القادرة على نقل حمولات تتراوح ما بين 110 و130 طنا، وتعتبر منافسا رئيسيا لأهم الشركات المصنعة للآليات العملاقة كـ Caterpillar وKomatsu وHitachi وTerex.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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