لماذا خلع المغول أسنان خيولهم قبل 3 آلاف سنة؟

اكتشف علماء آثار من معهد ماكس بلانك الألماني للتاريخ البشري أن المغول قاموا بخلع أسنان خيولهم قبل حوالي 3000 آلاف عام.

ودرس العلماء بقايا 85 جثة لخيول مدفونة في فترة 1200 إلى 700 سنة قبل الميلاد على أراضي منغوليا. وتبين أن المغول قاموا بإزالة سن واحدة نمت لدى حصان بشكل خاطئ.

كما اكتشف العلماء أيضا أن المغول قاموا بخلع الضواحك (الأسنان التي تقع وراء الأنياب) إذا لم تسقط لوحدها. وفسر العلماء السبب في ذلك بالآلام التي تصيب الحيوان بسبب احتكاك اللجام بهذه الأسنان.

وتزامنت إزالة الأسنان لدى الخيول مع ظهور السقالات المعدنية التي ساعدت على التحكم أكثر بتوجيه الحيوانات. ويعتبر الباحثون أن إزالة الضواحك من أسنان الخيول تجنب الخيالة مشاكل استخدام سقالات التوجيه، وتجنب الخيول الآلام المبرحة وتجعلها أكثر انقيادا.

ونشر البحث في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences".

المصدر: غازيتا. رو