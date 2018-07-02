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القوات الخاصة الروسية تتسلم "كبسولات" كاماز

العلوم والتكنولوجيا

القوات الخاصة الروسية تتسلم
Avto-nomer.ru
كاماز المدرعة
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية بأن القوات الخاصة المرابطة في ريف مدينة سمارا الروسية تسلمت دفعة من شاحنات "كاماز-5350-379"، المصممة على شكل كبسولة مدرعة.

وقال المكتب الصحفي إن عربات "كاماز" مصنوعة من فولاذ "آ-3" ومزودة بشبابيك زجاجية مقاومة للرصاص.

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وصنعت قمرة قيادة الشاحنة وصندوقها على شكل كبسولة مدرعة متعددة المهام، تضمن حماية سائقها وأفراد طاقمها من الأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها، ومن العبوات الناسفة التي قد تنفجر تحت السيارة. أما المقاعد فصممت للحد من آثار انفجار الألغام.

واستخدمت شاحنات "كاماز-5350-379" المدرعة في سوريا ضد الإرهابيين، وأكدت فعاليتها أثناء العمليات الحربية.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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