علماء يكشفون سر مستحضرات التجميل المصرية القديمة

تمكن علماء من فرنسا لأول مرة من تحديد عمر مستحضرات تجميل يونانية ومصرية قديمة، حيث تبين أن سكان مصر بدأوا باستخدام مستحضرات التجميل قبل 3.5 ألف سنة.

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وكتبت فيولين جاميه من متحف اللوفر، مقالا نشر في مجلة Communications Chemistry، جاء فيه: "أثبتنا أن المصريين القدماء والإغريق كانوا على معرفة واسعة بالكيمياء، وتمكنوا من إنتاج مستحضرات تجميل تحتوي على مسحوق أبيض من كربونات الرصاص. والمثير في الأمر أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون في البداية مواد طبيعية فقط، وبعد ألف سنة باشروا بإنتاج مستحضرات تجميل صناعية".

واستخدم المصريون في تلك الفترة كغيرهم من الشعوب، مجموعة واسعة من مواد التبييض والألوان وغيرها من المواد المستخدمة في التجميل.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق جاميه أن المصريين القدماء بدأوا بإنتاج مستحضرات تجميل صناعية من مواد أولية متوفرة محليا، مستخرجة من مناجم الرصاص. وبعد ذلك، تعلموا كيفية صنع مواد التبييض من مركبات الرصاص الأخرى، بخلطها مع الصودا ومركبات الكلور.

المصدر: نوفوستي