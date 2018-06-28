 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: بوتين وترامب سيركزان خلال قمتهما على حالة العلاقات الثنائية وسيبحثان قضية سوريا

هل يوجد بركان جديد في هاواي؟

العلوم والتكنولوجيا

هل يوجد بركان جديد في هاواي؟
Gettyimages.ru by Mike Lyvers
بركان كيلوا في هاواي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kftd

نمت فوهة بركان كيلوا في هاواي بشكل كبير منذ ثورانه في مايو الماضي، لدرجة أنه قد يهدد المزيد من المناطق الواقعة في حديقة هاواي الوطنية للبراكين.

إقرأ المزيد
حمم بركان كيلاوا في هاواي تتدفق بسرعة مخيفة!

ومنذ اندلاع البركان في الثالث من مايو، تدفقت الصهارة على طول الشقوق في منطقة بونا الشرقية من الجزيرة، وتوسعت فوهة البركان بشكل تسبب في حدوث زلازل شبه يومية، وسقوط الصخور وتوالي الانفجارات في قمة البركان.

إقرأ المزيد
ظهور نهر حممي في هاواي ظهور نهر من الحمم في هاواي

ويستند النشاط الحالي للبركان إلى طول منطقة الصدع، ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الحمم البركانية اندلعت من 25 فتحة منفصلة.

وأصبح الشق الجديد الثامن "fissure 8" مهيمنا على المنطقة، مع توقف نشاط الشقوق الأخرى أو اختفائها، وأصبح وحده مصدر الحمم التي تتدفق منذ 4 يونيو الجاري.

وبحلول منتصف شهر يونيو، شكلت الحمم المتخثرة حول الجزء النشط من الشق 8 مخروطا يقترب ارتفاعه من 200 قدم، من المحتمل أن يظل قائما لآلاف السنين ما لم يتم طمسه من قبل نشاط بركاني أكثر عنفا في وقت لاحق.

ويتساءل الخبراء حول ما إذا كان هذا الشق الجديد مصدر كل تلك الحمم البركانية، فإذا نظرت إلى الإنترنت، ستجد عادة أن "البركان" يعرّف على أنه "منظر طبيعي ينتج في موقع تنفجر فيه الصهارة"، ومثل هذا التعريف التبسيطي سيؤهل "الشق 8" المخروطي ليحمل لقب "بركان"، إلا أن الكثيرين سيرفضون ذلك على اعتبار أنه مجرد تسريب ثانوي تابع لكيلوا، ولأنه يتغذى بواسطة الصهارة من المصدر الذي يمد كيلوا ككل بالحمم.

المصدر: ديلي ميل

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السينغال تغادر المونديال وتونس تبحث عن انتصار شرفي