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بوينغ تطور طائرة ركاب أسرع من الصوت بمرات!

العلوم والتكنولوجيا

بوينغ تطور طائرة ركاب أسرع من الصوت بمرات!
youtube/UPHIGH Productions
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صرحت شركة بوينغ الأمريكية بأنها تعمل مع عدد من مؤسسات البحث العلمي على تطوير طائرة ركاب فريدة، تفوق عند تحليقها سرعة الصوت بأضعاف.

وأشار موقع "Aviation Week" إلى أن بوينغ تعمل حاليا على تطوير طائرة ركاب قادرة على قطع المحيط الأطلسي في غضون ساعتين فقط، وأن سرعة هذه الطائرة قد تصل إلى 5 ماخ (6180 كلم/ ساعة).

وبالرغم من أن بوينغ لم تصرح بالتفاصيل التقنية الدقيقة لهذه الطائرة بعد، إلا أن بعض المصادر أكدت أنها ستزود بمحركين أو 4 محركات نفاثة هجينة من نوع "SABRE" التي تنتجها بريطانيا، والقادرة على العمل بعدة أوضاع لتمكن الطائرة من التحليق بسرعات مختلفة.

وطورت محركات "SABRE" خصيصا لتستعمل في طائرات "Skylon" الفضائية التي تعمل بريطانيا على استحداثها لتكون قادرة على الإقلاع في رحلات إلى الفضاء الخارجي.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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