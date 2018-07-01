موسكو تتسلم حافلات كهربائية من شركة "كاماز"

أبرمت إدارة النقل في حكومة موسكو اتفاقية مع شركة "كاماز" الروسية، تقضي بشراء 100 حافلة كهربائية من طراز "كاماز-6282".

وصمم خبراء المركز العلمي التقني التابع للشركة حافلة "كاماز-6282"، حيث تتسع لما لا يقل عن 85 راكبا، وتزود بأحدث الأجهزة، بدءا من أنظمة الملاحة الفضائية وانتهاء بمآخذ USB لشحن الهواتف الذكية.

وستسلم الشركة إدارة النقل في حكومة موسكو، 31 محطة للشحن السريع إلى جانب الحافلات. ويستغرق شحن بطاريات المركبة 24 دقيقة فقط، ويمكن تقليل هذا المؤشر في المستقبل.

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وعلاوة على ذلك، فإن شركة "كاماز" أبرمت مع إدارة النقل اتفاقية صيانة حافلاتها والحفاظ على سلامتها لمدة 15 عاما، عن طريق إنشاء مركز خاص للصيانة.

وقال مدير عام الشركة لشؤون مركبات نقل الركاب، نيقولاي برونين: "نسعى لطرح عرض خاص بكل منطقة ومدينة كحل أمثل للنقل فيها، انطلاقا من مناخها وحالة بنيتها التحتية، الأمر الذي انعكس في استراتيجيات شركة كاماز الخاصة بتطوير وسائل النقل العام".

المصدر: سلاح روسيا