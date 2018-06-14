روسيا تطرح حافلات متطورة ذاتية القيادة (فيديو)

استعرضت شركة كاماز الروسية مؤخرا اختباراتها لحافلة جديدة مميزة ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتتمتع "كاماز-1221" الجديدة بتصميم فريد سيجعل منها إحدى أهم وسائل النقل في المستقبل، فقمرتها التي تخلو من السائق تتسع لـ 6 ركاب وتحوي أحدث وسائل الراحة والرفاهية.

وزودت هذه الحافلة بنظام توجيه ذاتي قادر على التعامل مع مختلف أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، فضلا عن هيكل أنيق وعصري من الزجاج والألومينيوم، ومحرك كهربائي بعزم 130 حصانا يخولها السير بسرعة 110 كلم/ ساعة.

ووفقا للمخطط فإن هذه الحافلات ستطرح في السوق الروسية والعالمية بشكل رسمي بين عامي 2021 و2022.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر