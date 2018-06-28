روسيا تستعرض صواريخ "S-8" المعدلة (فيديو)

نشرت شركة "تيخماش" الروسية عدة فيدوهات تظهر التجارب الجديدة لصواريخ "S-8OFP" الجوية المضادة للدروع.

وأوضح الخبراء في الشركة أن "S-8OFP" تعتبر نسخة معدلة عن صواريخ "S-8" الجوية غير الموجهة المضادة للدروع والدبابات، وطورت خصيصا لتحمل على مروحيات "مي-35" و"مي-8" ومقاتلات "سو-25".

ونوه المختصون إلى أن النسخة الجديدة من الصواريخ (بعيار 80 ملم) زودت بتقنيات تسمح لها بالحركة بسرعة عالية وحمل رؤوس حربية أكبر بمرتين أو ثلاثة من تلك التي تحملها صواريخ "S-8" التقليدية، أما مداها الفعال فيصل إلى 6000 متر أو أكثر بقليل.

ومن أهم المميزات الأخرى في هذه الصواريخ أنها مصممة بشكل يجعلها تنفجر بالقرب من الهدف أو عند الاصطدام به، لتقوم بعطب الآليات والمدرعات بفعالية عالية.

المصدر: sibnet.ru