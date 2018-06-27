فيسبوك تتخلى عن مشروع جوي طموح!

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، تخليها عن خطتها الرامية إلى صناعة درونات مشغلة للإنترنت، بغرض مد شبكة الاتصال إلى كافة المناطق البعيدة والنائية.

وأوضحت فيسبوك أنها لم تتخل عن فكرة مشروع "Aquila"، بل عن فكرة صناعة وتطوير طائراتها الخاصة المشغلة للإنترنت، وتدرس اليوم كيفية استمرار المشروع مع الشركات التقنية الأخرى حول العالم.

وأطلقت فيسبوك منذ 4 سنوات مشروعا تقنيا وفضائيا ضخما يعرف باسم "Aquila"، تضمن صناعة وتطوير طائرات بدون طيار عملاقة، تعمل كليا بالطاقة الشمسية، وتستطيع مد خدمة الإنترنت السريع إلى بقاع الأرض النائية للمزيد من الناس، ما يؤهلهم لاستخدام فيسبوك أيضا.

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كما نفذت فيسبوك طلعتين جويتين لطائرات مشروع "Aquila"، لم تنجحا بالشكل المطلوب، ما دفع فيسبوك للتراجع والتركيز على تقنيات أخرى لتوصيل الإنترنت من ارتفاعات عالية، وكذلك على الإجراءات الفدرالية القانونية التي تسمح لها بتطبيق تلك التكنولوجيا.

وفي ذات السياق، أعلنت فيسبوك في فبراير الماضي عن مشروع مشترك مع إيرباص لتطوير منصات جوية لتوليد الإنترنت السريع نحو الأرض (LTE)، يمكن تركيبها على الطائرات التجارية التي تجوب الأجواء على مدار الساعة.

المصدر: The Verge