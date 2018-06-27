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روسيا تؤمن سماء المدن الكبرى بمنظومة متطورة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تؤمن سماء المدن الكبرى بمنظومة متطورة
Globalwarnews.ru
رادار مضاد للصواريخ المجنحة
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أعلن رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية في القوات الفضائية والجوية الروسية، أندريه كوبان، عن نشر الحقل الراداري غير المنقطع على ارتفاع منخفض فوق كل المدن الروسية الكبرى.

وتقوم منظومات الرادار بمناوبات قتالية لكشف الأهداف على ارتفاع منخفض، لتصبح بذلك المدن الروسية آمنة في مواجهة الصواريخ المجنحة والدرونات المقاتلة بكافة أنواعها.

وأشار كوبان إلى أن نسبة تزويد القوات الجوية والفضائية برادارات حديثة واعدة بلغت 70%، فيما تتشكل الآن منظومة رادار أخرى حديثة فوق القطب الشمالي.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الحقل الراداري غير المنقطع تم نشره لأول مرة في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، على طول الحدود الروسية من الجهات الأربع.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

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