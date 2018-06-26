آلة موسيقية تحسن مهارات طفلك اللغوية!

وجدت دراسة جديدة أن أذكى الأطفال لا يقرؤون الكتب بل يعزفون على آلة البيانو، وبإمكانهم اكتشافهم الأصواف المختلفة بصورة أفضل بكثير من أقرانهم.

وتقول الدراسة إن العزف على آلة موسيقية مدة 6 أشهر فقط، يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ من قدرة الطفل اللغوية.

وشارك 74 من الأطفال الذين يتحدون لغة الماندرين الصينية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، في واحدة من 3 مجموعات: تدريب البيانو، تدريب القراءة، أو مجموعة مراقبة عدم الاتصال.

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وتلقت إحدى المجموعات دروسا في العزف على البيانو مدة 45 دقيقة كل أسبوعين لمدة 6 أشهر، وتلقت مجموعة أخرى تدريبا في القراءة طوال الفترة نفسها، ولم تتلق المجموعة الثالثة أي تدريب.

ووجدت الدراسة أنه خلال شهر واحد فقط، تفوق الأطفال الذين يعزفون البيانو على المجموعتين الأخريين، في اختبار اللغة بناء على صوت الحروف الساكنة.

كما كان أداء الأطفال في مجموعتي التدرب على البيانو والقراءة، أفضل فيما يتعلق بأصوات حروف العلة، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكتب المؤلفون في ورقتهم البحثية، التي نُشرت في PNAS: "وعلى النقيض، تحسنت جميع المجموعات الثلاث بالتساوي في اختبار التدابير المعرفية العامة، بما في ذلك اختبارات الذكاء والذاكرة والانتباه".

وعلى الرغم من أن العزف على آلة موسيقية ليس اختصارا لتحسين الذكاء، إلا أن التدريب على العزف في وقت مبكر يمكن أن يثبت أنه أفضل لتطوير مناطق الدماغ المتعلقة بمعالجة أصوات الآلة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا