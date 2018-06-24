الجيش الروسي يتسلم طائرة استطلاع مطورة (فيديو)

تسلم الفوج الجوي في مقاطعة "تشيليابينسك" بإقليم الأورال الروسي طائرة استطلاع من طراز "سو-24 إم بي"، مزودة برادار كشف جانبي أطلق عليه "شتيك" (الحربة).

ويضمن الرادار الجديد كشف منطقة عرضها 24 كيلومترا في كل من جانبي الطائرة.

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وتستخدم "سو-24 إم بي" للاستطلاع العام في ظروف الطقس كلها ليلا ونهارا وعلى عمق 400 كيلومتر وراء الخط الأمامي للقوات.

وتعد الطائرة نموذجا مطورا لقاذفة "سو-24". ولا تتوفر فيها أية أسلحة هجومية. ولكنها تتمتع بإمكانية تزويدها بصواريخ جو-جو "آر-60" تحت الجناح الأيسر بغية الدفاع الذاتي. وقد حققت أول طلعة جوية لها عام 1980.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف