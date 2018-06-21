كشف أسرار أقدم مومياء في أوروبا

تستمر عمليات دراسة أقدم مومياء في أوروبا "Ötzi the Iceman" في الكشف عن أسرار الرجل الذي عاش في الفترة بين 3400 و3100 قبل الميلاد، مع اكتشاف أدلة على اتصالات ثقافية بعيدة.

واكتشف الباحثون أن المومياء المحنطة التي عُثر عليها في نهر جليدي في منطقة جنوب Tyrol بإيطاليا، تدل على أن "Ötzi" ابتعد مسافة 70 كم عن المنزل لجمع الحجارة اللازمة لأدواته.

واكتشفوا أيضا وجود تأثيرات سلوكية من ثقافات جبال الألب البعيدة، من خلال مقارنة مجموعة أدواته (عمرها 5300 سنة) مع أخرى من الفترة نفسها. وهذا يدعم الأدلة السابقة التي تشير إلى أن مجتمعات عصر "Copper" في جبال الألب، حافظت على علاقات بعيدة المدى، كما يقول الباحثون.

وقام فريق البحث بقيادة أرسولا ويرير، من مؤسسة Soprintendenza Archeologia في فلورنسا بإيطاليا، بتحليل الأدوات الحجرية لمعرفة المزيد عن حياة الرجل والأحداث التي أدت إلى وفاته.

واستخدم الباحثون مجاهر عالية القدرة ومسحا ضوئيا مطورا (CT) لفحص مجموعة الأدوات، والتي تضمنت خنجرا مثقوبا وقشورا ورؤوسا للسهام.

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ويكشف هيكل الأدوات أن الحجر تم جمعه من العديد من النتوءات المختلفة في منطقة Trentino الإيطالية.

ومن خلال تحليل آثار الأدوات بعناية، خلص الباحثون إلى أن "Ötzi" يميل لاستخدام اليد اليمنى، وربما أعاد تشكيل بعض معداته.

وفي حديثها مع MailOnline، قالت ويرير: "ما نقوم به هو فحص أدوات من الماضي وإعادة بناء دورة حياتها بالتفصيل، ابتداء من إنتاجها إلى استخدامها والتخلص منها. وبهذه الطريقة، نحن قادرون على تحديد العديد من سمات نمط حياة أناس ما قبل التاريخ. وفي مسألة Ötzi كنا نتعامل مع مجموعة أدوات لشخص محدد، نعرف عنه الكثير بالفعل، ما جعل البحث أكثر إثارة".

واستطردت موضحة: "من خلال تحليل مجموعة أدوات (رجل الثلج) من وجهات نظر مختلفة وإعادة بناء دورة الحياة الكاملة لكل أداة، تمكنا من الحصول على معلومات ثاقبة عن الخلفية الثقافية لـ Ötzi، وتاريخه الفردي وأيامه الأخيرة".

يذكر أن مومياء Ötzi، تعود لرجل يبلغ من العمر 46 عاما وُجد بملابسه وممتلكاته الشخصية. وأظهر البحث السابق أنه عاش خلال عصر "Copper" وربما قتل بضربة سهم.

ويعتقد علماء الآثار أن الرجل ربما كان صيادا أو محاربا قُتل في معركة مع قبيلة منافسة.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة الجديدة في مجلة PLOS ONE.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا