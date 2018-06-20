اكتشاف مخلوق غريب عمره نصف مليار سنة في الصين

اكتشف العلماء أحفورة مخلوق بحري غير عادي على شكل بالون عاش قبل نصف مليار عام في الصين.

وتنتمي الأحفورة الغريبة إلى مجموعة غامضة من الحيوانات التي تعرف باسم "chancelloriids"، حيث أن العلماء غير قادرين على تحديد مكان تواجدهم في شجرة الحياة.

University of Leicester, the University of Oxford and Yunnan University

ويقول الباحثون إن هذه المخلوقات "العارية" (لا يوجد لها أية أعضاء) الشبيهة بالإسفنج، ظهرت خلال "الانفجار التطوري الكامبري"، ولكنها انقرضت بعد ذلك بقليل.

وتشير الأحافير الجديدة إلى أن هذه المخلوقات القديمة في الواقع من أقرباء الإسفنج، استنادا إلى نمط نمو جسمها، وقد أشرف على هذا الاكتشاف فريق من العلماء من جامعة ليستر وجامعة أكسفورد وجامعة يونان في الصين.

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واكتشف هذا النوع الجديد المسمى "Allonnia nuda" في رواسب تشنغجيانغ في مقاطعة يونان بالصين، وكان حجمه مدهشا للغاية حيث يصل طوله إلى 50 سم أو أكثر، ولكن جسمه كان يحتوي على عدد قليل جدا من الأشواك الصغيرة.

وتشير نتائج الدراسات إلى أن هذه المخلوقات تتبع نمط عيش مشابه للإسفنج الحديث، وقد يكون لها عدد من القواسم المشتركة معها أكثر مما كان يعتقد سابقا.

ومن المعروف أن الحيوانات التي عاشت في العصر الكمبري قبل نصف مليار عام كانت غريبة بعض الشيء، وخلال ذلك الوقت، ظهرت العديد من الأشكال الغريبة للمخلوقات البرية والبحرية.

ومن السابق لأوانه القول بأن لغز تلك المخلوقات الغريبة قد حل من خلال هذا الاكتشاف، ولكنه وفقا للخبراء يسلط الضوء على الدور المركزي للحفريات الشبيهة بالإسفنج في تفسير تطور الحيوانات.

المصدر:ديلي ميل

فادية سنداسني