مصر تشارك في نهائيات الغواصات الآلية

يصل منتخب مصر للغواصات الآلية إلى مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية.

وتقام مسابقة "ROV "،Remotely Operated underwater" Vehicles التي انطلقت منذ عام 2002، برعاية ودعم من وكالة ناسا لعلوم الفضاء والاستكشاف "NASA" بالشراكة مع مركز علوم البحار المتقدمة "MATE" والمؤسسة الوطنية لدعم العلوم بأمريكا "NSF"، وبالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية.

ويشارك المنتخب المصري ضمن 5 فرق عربية، وينافس من خلال تلك المسابقة أكثر من 80 فريق من مختلف المشاركين من أمريكا، روسيا، إنجلترا، الصين، اليابان، الهند، إندونيسيا، وتركيا في خطوة جديدة من شأنها تعزيز المميزات التنافسية للكوادر المصرية وريادتها في المحافل والمسابقات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات المسابقة في العام الماضي أقيمت في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، وفاز فيها الفريق المصري "فورتكس" من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث عالميا متفوقا على أكثر من 45 فريقا من أمريكا وإنجلترا وكندا والصين والهند وغيرها من دول العالم.

المصدر: الوطن